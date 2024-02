Unbekannte brechen in Dettinger Freibad ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist das Freibad zum Ziel unbekannter Einbrecher geworden. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsamen Zugang zum Kassenraum. Dort und in den angrenzenden Mitarbeiterräumen durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen, die der Polizeiposten Bad Urach gemeinsam mit Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen hat. (pol)