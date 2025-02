Unbekannte beschädigen Hochsitze am Waldrand in Kusterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen bislang unbekannte Täter, die im Zeitraum zwischen Donnerstagnacht und Freitagabend zwei Hochsitze am Waldrand zum Reutlinger Weg beschädigt und mit Farbe besprüht haben. Ein Jagdberechtigter entdeckte gegen 22.45 Uhr die Jagdkanzeln, deren Stützen abgesägt wurden und die in der Folge in sich zusammengebrochen waren.

Die am Boden liegenden Trümmer wurden zudem mit Slogans besprüht, welche auf eine Tierschutzorganisation als Täterschaft hindeuten. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. (pol)