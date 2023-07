Unbekannte beschädigen abgestellte Bahn in Tübingen - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag eine im Bahnbetriebswerk Tübingen abgestellte Bahn beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in der Zeit von 00:10 Uhr bis 10:10 Uhr auf zwei Scheiben des Zuges, welcher auf Gleis 12 abgestellt war, derart eingewirkt, dass sie spiralförmig zu Bruch gingen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000,- Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen. (pol)