REUTLINGEN. Unbekannte haben über das Wochenende in einem Waldstück bei Orschel-Hagen einen Schachtdeckel geöffnet und in den darunter befindlichen, mehrere Meter tiefen Wasserschacht Äste geworfen. Ein Passant hatte am Montagvormittag den offenstehenden Schacht in der Nähe des Berliner Ringes entdeckt und die Polizei verständigt, welche die Gefahrensituation sofort beseitigte. Jetzt ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord. (pol)