Unachtsamkeit: Heftiger Auffahrunfall in Pfullingen

PFULLINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag in der Pfullinger Marktstraße ereignet. Ein 72 Jahre alter Mann wollte kurz vor 15.30 Uhr mit einem Audi A6 nach rechts auf die Reutlinger Straße abbiegen. Hierzu verringerte er vor der Einmündung seine Geschwindigkeit. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte dies ein nachfolgender, 40 Jahre alter Lkw-Lenker zu spät und krachte mit seinem Ford Transit ins Heck des Audi. Der Senior zog sich hierbei ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (pol)