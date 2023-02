Trochtelfingen: Pfefferspray-Angriff bei Fasnetsveranstaltung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Im Rahmen einer Fasnetsveranstaltung in der Trochtelfinger Ortsmitte am Montagabend ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden ein 21-Jähriger, eine 20-Jährige und ein 18-Jähriger unvermittelt von einer Gruppe von circa neun Personen angegangen und in Streitigkeiten verwickelt, bei denen der 21-Jährige leicht verletzt wurde.

Als sich die Geschädigten in Richtung der Straße »An der Bastei« entfernen wollten, soll ihnen die Gruppe gefolgt sein und Pfefferspray eingesetzt haben. Die 20-Jährige und der 18-Jährige wurden hierdurch ebenfalls verletzt, teilt die Polizei mit. Die Tätergruppierung flüchtete daraufhin. Die Geschädigten mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Polizeiposten Alb hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 07121/99180 erbeten. (pol)