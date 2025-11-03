Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Polizeimeldung

Trio soll 19-Jährigen vor dem Reutlinger Bahnhof ausgeraubt haben

Eine Polizeibeamter steht vor einem Einsatzfahrzeug. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Eine Polizeibeamter steht vor einem Einsatzfahrzeug. (Symbolbild)
REUTLINGEN. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt nach einem Vorfall am Sonntagabend, bei dem einem 19-Jährigen Bargeld geraubt wurde. Der junge Mann hielt sich gegen 20.15 Uhr vor einer Spielothek am Listplatz vor dem Reutlinger Hauptbahnhof auf.

Dort soll er eigenen Angaben zufolge zunächst von drei Unbekannten angesprochen worden sein, die ihn unvermittelt mit Schlägen und Tritten traktierten und ihm 150 Euro entwendeten. Im Anschluss soll das Trio die Flucht ergriffen haben. Zeugen zu dem Geschehen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu wenden. (pol)

