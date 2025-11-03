Trio soll 19-Jährigen vor dem Reutlinger Bahnhof ausgeraubt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt nach einem Vorfall am Sonntagabend, bei dem einem 19-Jährigen Bargeld geraubt wurde. Der junge Mann hielt sich gegen 20.15 Uhr vor einer Spielothek am Listplatz vor dem Reutlinger Hauptbahnhof auf.

Dort soll er eigenen Angaben zufolge zunächst von drei Unbekannten angesprochen worden sein, die ihn unvermittelt mit Schlägen und Tritten traktierten und ihm 150 Euro entwendeten. Im Anschluss soll das Trio die Flucht ergriffen haben. Zeugen zu dem Geschehen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu wenden. (pol)