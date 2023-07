Trickbetrüger verkauft in Tübingen überteuerte Uhren

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Trickbetrüger hat am Donnerstagvormittag einen Senior aus Tübingen um mehrere hundert Euro gebracht, berichtet die Polizei. Der Täter sprach den Mann in Lustnau aus einem schwarzen SUV heraus an und erschlich sich in der Folge dessen Vertrauen. Im weiteren Verlauf bot der Unbekannte dem Tübinger mehrere angeblich sehr wertvolle Uhren zum Kauf an. Im Glauben an die Aufrichtigkeit des Verkäufers erwarb der Senior die Uhren für über 1.000 Euro. Später flog auf, dass die Uhren für einen stark überteuerten Preis angeboten worden waren. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)