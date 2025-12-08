Transporter stoßen zusammen - Seeburger Steige gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, kurz nach 11 Uhr, auf der Seeburger Steige ereignet hat, gab es nach GEA-Informationen einen Schwerverletzten. Im Kurvenbereich waren auf der Bundesstraße 465 zwei Transporter zusammengestoßen. Zur Unglücksursache gibt es noch keine Informationen. Es sind, neben der Polizei, zwei Notärzte, zwei Rettungstransportwagen und Einsatzkräfte der Bad Uracher und der Münsinger Feuerwehr vor Ort. Die Seeburger Steige ist in beiden Richtungen gesperrt (Stand 12.15 Uhr). Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. (pol)