Betrunkener 76-Jähriger verursacht Unfall in Münsingen

MÜNSINGEN. Ein mutmaßlich erheblich betrunkener Pkw-Lenker hat am Montagabend einen Verkehrsunfall in Münsingen verursacht. Der 76-Jährige war kurz nach 20 Uhr mit einem Ford von der Straße Beim oberen Tor nach links auf die Karlstraße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Bad Urach fahrenden, 41 Jahre alten Volvo-Fahrers.

Nach der Kollision hielt der Verursacher kurz an. Er fuhr dann jedoch, ohne seine Personalien zu hinterlassen und noch vor dem Eintreffen der Polizei, davon. Der Senior konnte kurze Zeit später von den Beamten an der Halteranschrift angetroffen werden. Der Mann stand erheblich unter alkoholischer Beeinflussung. Ein Test war nicht möglich. Nach der fälligen Blutentnahme wurde der Führerschein einbehalten. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (pol)