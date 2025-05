Transporter kippt bei Unfall in Tübingen um

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vier Verletzte, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagvormittag in Tübingen. Kurz nach 9.30 Uhr war ein 54 Jahre alter Mann mit einem Ford Transit auf der Schnarrenbergstraße bergaufwärts unterwegs und wollte nach links in die Hoppe-Seyler-Straße abbiegen.

Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden und stadteinwärts fahrenden Mercedes GLC einer 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß geriet der Transporter ins Schleudern, fuhr auf einen Bordstein und kippte danach auf die linke Seite um. Der 54-Jährige sowie zwei weitere Personen im Ford Transit konnten das Fahrzeug eigenständig über die Kofferraumtür verlassen.

Sie wurden wie die Mercedes-Lenkerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Alle vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)