Schuppen in Dußlingen abgebrannt

DUSSLINGEN. Zum Brand eines Schuppens mussten die Rettungskräfte am Sonntagabend an den Ortsrand von Dußlingen ausrücken. Kurz vor 19 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr und der Polizei ein, dass ein Schuppen auf einem Grundstück im Marktweg in Brand stehen würde. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte sie nicht verhindern, dass das Gebäude bis auf die Grundmauern abbrannte.

Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung vor. (pol)