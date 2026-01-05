Eine Verletzte bei Auffahrunfall auf Tübinger B27

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In Tübingen hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ihr Fahrzeug wurde dabei beschädigt, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Gegen 8.55 Uhr befuhr eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Audi Q3 die B28 in Richtung Überleitung zur B27.

Auf dieser Kreuzung hielt die vor ihr fahrende 27-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz C-Klasse verkehrsbedingt an. Die Audi-Lenkerin fuhr von hinten auf den Mercedes auf, wodurch die 60-Jährige leicht verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik, der Rettungsdienst übernahm die Versorgung vor Ort. Der Audì war durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Polizei ermittelt weiterhin den genauen Unfallhergang. (pol)