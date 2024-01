Transporter in Reutlingen aufgebrochen: Laptop, Tablet und Kamera gestohlen

Ein Schild mit der Aufschrift »Polizei« hängt an einem Polizeipräsidium.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein VW T5 ist am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Reutlinger Innenstadt aufgebrochen worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 34-Jähriger hatte gegen 14.10 Uhr den Multivan in der Bahnhofstraße vor Gebäude 1 abgestellt. Als der Mann etwa eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass die Scheibe der Schiebetür eingedrückt war.

Aus dem Transporter wurden ein Rucksack, ein Laptop sowie ein Tablet und eine hochwertige Kamera der Marke Sony samt Zubehör entwendet. Teile des Diebesguts konnten in der Nähe aufgefunden werden. Von der Kamera und dem Zubehör im Wert von etwa 5.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)