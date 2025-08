Traktor in Kohlstetten geklaut, hohen Schaden gebaut – Täter scheitert bei Spritztour

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, einen Traktor schwer beschädigt, als er vergeblich versuchte, mit diesem zu fahren. Das berichtet die Polizei. Nachdem der Täter den in der Landstraße in Kohlstetten abgestellten Fendt mit dem in der Kabine befindlichen Schlüssel gestartet und in Bewegung gesetzt hatte, prallte er mit diesem sogleich auf ein Hindernis.

Der Unbekannte ließ den weiter betriebsbereiten Schlepper mit eingelegtem Gang zurück, wodurch infolge von Überhitzung die Kupplung beschädigt wurde und Öl austrat. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Das Polizeirevier Pfullingen bittet unter Telefonnummer 0712199180 um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (pol)