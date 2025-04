Traktor gerät in Reicheneck in Brand - 30.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REICHENECK. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es zu einem Brand eines Traktors gekommen, welcher sich am frühen Samstagmorgen in Reicheneck ereignete. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 01.45 Uhr wurde das Feuer in der Alten Dorfstraße gemeldet. Die Feuerwehr, welche mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, konnte den brennenden Traktor der Marke Deutz-Fahr zeitnah löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (pol)