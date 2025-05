Tote Frau in Tübingen aus Neckar geborgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine weibliche Leiche ist am frühen Donnerstagmorgen im Neckar in Tübingen aufgefunden worden. Eine Passantin konnte gegen 0.25 Uhr zunächst einen Schuh sowie einen Rollstuhl am Neckarufer feststellen und alarmierte daraufhin die Polizei. Durch die eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und der Feuerwehr konnte anschließend der Leichnam einer weiblichen Person im Neckar treibend festgestellt und geborgen werden.

Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Zur Klärung der Umstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)