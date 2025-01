Toilettenkabine in Engstingen angezündet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen nach dem Brand einer mobilen Toilettenkabine am Mittwochabend auf dem Festplatz in der Kleinengstinger Straße. Gegen 18.45 Uhr war das Feuer über Notruf bei den Rettungskräften gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus und löschte die Flammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, dauern an. (pol)