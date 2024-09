Tier ausgewichen - Auto überschlagt sich bei Kohlstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN-KOHLSTETTEN/GOMADINGEN-OFFENHAUSEN. Eine leicht verletzte Person und Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 230 zwischen Engstingen-Kohlstetten und Gomadingen-Offenhausen ereignet hat. Gegen 4 Uhr befuhr der 18-jährige Fahrer eines VW ID.3 die L 230 in Fahrtrichtung Münsingen.

Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausgewichen sei, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der Folge, bevor er schließlich im Grünstreifen zur Endlage kam. Bei dem Unfall verletzte sich der 18-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (pol)