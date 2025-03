Tier ausgewichen, Abhang runtergestürzt: Fahrerin in Tübingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 1208 hat eine junge Frau am Sonntagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Die 24-Jährige war mit ihrem Ford Fiesta von der B 27 in Richtung Lustnau unterwegs, als offenbar ein unbekanntes Tier die Fahrbahn querte, dem sie auswich. In der Folge kam sie über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wo ihr Wagen einen Abhang zur Düsseldorfer Straße hinunterstürzte, sich dabei überschlug und auf dem Dach liegen blieb.

Die Fahrerin konnte das Fahrzeug zwar eigenständig verlassen, musste aber vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höher entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. (pol)