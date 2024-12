Tief stehende Sonne: Unfall bei Genkingen mit einer Schwerverletzten

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL/PFULLINGEN. Am Freitagnachmittag ist es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L382 zwischen Pfullingen und Sonnenbühl-Genkingen gekommen. Eine 77-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Stuhlsteige, die Landesstraße 382, in Richtung Genkingen. Auf Höhe des dortigen Steinbruchs wurde sie in einer leichten Rechtskurve von der Sonne geblendet und kam infolgedessen nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidiert sie mit einer 68-jährigen Opelfahrerin, welche in Richtung Pfullingen fuhr.

Die schwerverletzte Fordfahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Die Opelfahrerin wurde leicht verletzt. Beide Beteiligten wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beim Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst versorgt. Zur Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei wurde die L382 bis 17.30 Uhr voll gesperrt. (pol)