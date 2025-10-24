Telefonbetrügerin bringt Frau in Gomaringen um vierstelligen Betrag

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Eine Frau aus Gomaringen ist am Donnerstag von einer dreisten Telefonbetrügerin um einen vierstelligen Euro-Betrag gebracht worden. Am Nachmittag meldete sich eine Unbekannte telefonisch bei der Frau und gab sich als Bankmitarbeiterin aus.

Im Verlauf des Gesprächs brachte die Betrügerin die Angerufene dazu, ihren Computer für einen sogenannten Fernzugriff freizugeben. Die selbsternannte Bankmitarbeiterin tätigte daraufhin eine Sofortüberweisungen vom Konto der Geschädigten. Erst später flog der Betrug auf. (pol)