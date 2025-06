Teile von Decke in Einkaufscenter in K'furt abgestürzt: Drei Menschen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Drei Personen sind beim Absturz von Teilen der Decke in einem Einkaufscenter in der Wannweiler Straße in Kirchentellinsfurt am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Auf dem Gebäude wird seit längerer Zeit das Dach saniert. Gegen zwölf Uhr brach auf einer Fläche von 10 mal 4 Metern eine hierzu im Inneren abgehängte Deckenkonstruktion ab und stürzte zu Boden. Hierdurch wurden zwei Angestellte sowie eine Kundin leicht verletzt. Die Angestellten wurden im Anschluss vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die verletzte Kundin wollte sich, falls erforderlich, selbstständig zu einem Arzt begeben.

Das Einkaufscenter wurde nach dem Unglück vorsorglich evakuiert und für den Kundenverkehr geschlossen. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Deckenabsturzes im Laufe des Mittags vor Ort übernommen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Weiterhin kamen Mitarbeiter des Bauamtes vor Ort. Im Laufe des Nachmittags konnte der größte Teil des Einkaufscenters wieder geöffnet werden. Lediglich die vom Absturz betroffenen Geschäfte mussten bis auf Weiteres geschlossen bleiben. (pol)