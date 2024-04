Taschentücher auf Herd lösen Brand in Wannweil aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Zu einem Küchenbrand in der Schillerstraße in Wannweil sind Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag ausgerückt. Gegen 23.20 Uhr bemerkte die 30-jährige Bewohnerin Rauch in ihrer Wohnung und verständigte die Einsatzkräfte.

Wie sich in der Folge herausstellte, war eine Packung Taschentücher auf dem Herd in der Küche in Brand geraten, der aus noch ungeklärter Ursache eingeschaltet war. Die Gefahr konnte durch die Feuerwehr schnell behoben werden, sodass kein nennenswerter Sachschaden entstand. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (pol)