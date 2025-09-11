Tankstelle in Eningen von Mann mit Messer ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Eine Tankstelle in der Reutlinger Straße in Eningen ist am späten Mittwochabend überfallen worden. Das berichtet die Polizei. Gegen 23.30 Uhr betrat der mit einem Messer bewaffnete und schwarz maskierte Mann den Verkaufsraum und forderte von einem Angestellten die Aushändigung von Bargeld. Mit mehreren Geldscheinen flüchtete der Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Er konnte trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nicht mehr angetroffen werden. Körperlich verletzt wurde der Angestellte nicht. Der Täter war mit einer dunkelgrauen Jogginghose, einer schwarzen Kapuzenjacke mit dem Aufdruck Ellesse sowie weißen Schuhen bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Reutlingen unter der Telefonnummer 071219423333 entgegen. (pol)