Tübinger Metzgerei wird zum Einbruchsziel: Schrank mit Bargeld aufgebrochen

TÜBINGEN. In eine Tübinger Metzgerei in der Wilhelmstraße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Der Einbruch muss sich nach Angaben der Ermittler in der Nacht zugetragen haben. Zwischen 22 Uhr und fünf Uhr morgens verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren der Metzgerei-Filiale. Dort brach er einen Schrank auf und entwendete daraus das Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Der Polizeiposten Mössingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)