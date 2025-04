Tübingen: Rad löst sich von Anhänger und trifft Fahrradfahrerin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Tübingen erlitten, wie die Polizei mitteilte. Gegen 9.20 Uhr löste sich an einem Fahrzeuggespann auf Höhe der Bushaltestelle Stäudach das linke Rad des Anhängers und rollte die Pfrondorfer Straße abwärts. Im Bereich der Haltestelle Neuhaldenstraße streifte das Rad eine 37-jährige Radfahrerin, die dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitt. Für sie wurde ein Rettungswagen angefordert. Am Pedelec der Frau war augenscheinlich geringer Schaden entstanden. (pol)