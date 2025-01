Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In eine Bar in der Mauerstraße in Reutlingen ist ein Unbekannter am frühen Donnerstagmorgen eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Der Täter schlug dazu gegen 3.15 Uhr ein Fenster sowie den Glaseinsatz der Eingangstür ein. Im weiteren Verlauf des Geschehens wurde der Einbrecher offensichtlich gestört und flüchtete daraufhin ohne Beute. Zum angerichteten Sachschaden liegen noch keine Erkenntnisse vor.