Täter versuchten, in Orschel-Hagen Zigarettenautomaten zu sprengen

REUTLINGEN. Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Dienstag in Orschel-Hagen zu einem Polizeieinsatz geführt. Mehrere Zeugen hatten gegen 0.40 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie rund 20 Minuten zuvor ein explosionsartiges Geräusch wahrgenommen und einen beschädigten Zigarettenautomaten bei einer Bushaltestelle am Kreisverkehr Berliner Ring / Nördlinger Straße festgestellt hatten. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei mit Helmen bekleidete Personen im Ausgabeschacht des Automaten zuvor offenbar einen Böller gezündet hatten. Das Gerät wurde dadurch zwar beschädigt, an dessen Inhalt gelangten die Täter jedoch nicht.

Diese flüchteten anschließend auf einem dunklen Motorroller in Richtung Roanner Straße. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief ohne Erfolg. Zeugen, die nähere Angaben zur Tat oder den gesuchten Personen beziehungsweise dem Motorroller machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (pol)