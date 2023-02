Suche mit Polizeihubschrauber: Vermisste 15-Jährige in Tübingen gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber hat die Polizei am Montagnachmittag nach einer 15-jährigen Jugendlichen gesucht. Diese hatte gegen 15.15 Uhr eine Fachklinik in Tübingen mit unbekanntem Ziel verlassen.

Nachdem nicht auszuschließen war, dass sich die Jugendliche möglicherweise in einem hilflosen Zustand befinden könnte, wurden sofort die umfangreiche Suche eingeleitet. In deren Verlauf konnte das Mädchen gegen 18.45 Uhr in der Tübinger Rheinlandstraße wohlbehalten angetroffen werden. (pol)