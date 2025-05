Sturz auf Seeburger Steige: 16-jähriger Biker schwerverletzt in Klinik geflogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Freitagnachmittag auf der B 465 in der Seeburger Steige zwischen Münsingen und Seeburg ereignet. Kurz vor 17 Uhr war ein 16-Jähriger mit seiner Aprilia RX 125 auf der B465 von Münsingen in Richtung Seeburg unterwegs. Hierbei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte alleinbeteiligt auf den Asphalt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der 16-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Aprilia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 1.000 Euro belaufen. (pol)