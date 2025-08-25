Sturz auf Feldweg bei Würtingen: Radfahrerin verletzt sich schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Derzeitigen Kenntnissen zufolge schwer verletzt wurde eine Radfahrerin, die am Sonntagabend auf einem Feldweg zwischen Würtingen und Göllesberg unterwegs war. Das berichtet die Polizei. Die 45 Jahre alte Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Pedelec und Begleitern auf dem Feldweg in Richtung Würtingen unterwegs. Der Feldweg ist mit zwei Betonstreifen für die landwirtschaftlichen Maschinen versehen. Auf einem der beiden fuhr die Frau. Als sie dabei einen mehrere Zentimeter hohen Versatz auf der Spur überfuhr, verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in der Folge zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (pol)