Streit zwischen zehn Personen endet in Reutlingen mit Schlägerei

REUTLINGEN. Noch unklar ist der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, die sich am frühen Sonntagmorgen an der Kreuzung See-/Albstraße ereignet hat. Dort trafen den ersten Erkenntnissen zufolge gegen 5.25 Uhr im Bereich eines Imbisses die insgesamt etwa zehn Personen aufeinander und gerieten in einen Streit, der in eine Schlägerei mündete. Nach jetzigem Kenntnisstand zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)