Streit vor Reutlinger Shisha-Bar eskaliert

REUTLINGEN. Ein 29-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in der Straße »Am Echazufer« bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Gegen 3.45 Uhr kam es zunächst in einer Shisha-Bar zu einem Streit zwischen mehreren Personen, die dann vom Sicherheitsdienst aus der Bar verwiesen wurden. Im Außenbereich setzte sich die Auseinandersetzung fort, in dessen Verlauf ein 29-Jähriger von einem 30-Jährigen in den Schwitzkasten genommen wurde.

In der Folge stürzte er zu Boden und verletzte sich hierbei so schwer, dass er von einem hinzugerufenen Rettungswagen unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen, auch zu weiteren Tatbeteiligten, hat das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen. (pol)