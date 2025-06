Streit unter Jugendlichen eskaliert in Reutlingen mit Einsatz von Pfefferspray

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen am Sonntagabend in der Hermann-Ehlers-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten kurz vor 20 Uhr vier Jugendliche an einer Bushaltestelle zunächst in verbale Streitigkeiten, die zu gegenseitigen Beleidigen und Körperverletzungen führten. In diesem Zusammenhang soll auch Pfefferspray eingesetzt worden sein. Durch die alarmierten Polizeikräfte konnten alle Beteiligten vor Ort angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tatgeschehen dauern an. (pol)