Streit in Reutlingen eskaliert: Mit Schreckschusspistole geschossen

Ein Mann hält in einem Waffengeschäft eine Schreckschusspistole in der Hand.

REUTLINGEN. Im Wohngebiet Ringelbach ist es am Samstagabend zu einer größeren Auseinandersetzung gekommen, bei welcher mindestens einer der Beteiligten verletzt wurde. Gegen 19.55 Uhr meldeten mehrere Anrufer der Polizei über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich Ringelbachstraße / An der Kreuzeiche. Hier seien auch mehrere Schüsse gefallen. Aufgrund der Erkenntnisse verlegten mehrere Streifen des Polizeireviers Reutlingen zur gemeldeten Tatörtlichkeit. Im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen konnten vor Ort mehrere Personen festgestellt und eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Ein 26 -Jähriger, welcher eine blutende Verletzung an der Hand aufwies, wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Tatbeteiligungen und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an. (pol)