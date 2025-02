Streit in Reutlingen eskaliert: Mit Messer und Pfefferspray gedroht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Freitagnachmittag in der Wilhelmstraße erlitten. Zwischen ihm und drei unbekannten Männern kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Streit, in deren Folge eine männliche Person mit einem Messer und ein anderer mit einem Pfefferspray drohten.

Der dritte Täter schlug den Geschädigten mit den bloßen Händen. Ein beherztes Eingreifen von unbeteiligten Passanten verhinderte Schlimmeres. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige beim Polizeirevier Reutlingen, bei welchem die Ermittlungen aufgenommen wurden. (pol)