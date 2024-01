Streit in Dettinger Flüchtlingsunterkunft eskaliert: Fünf Menschen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Dienstagvormittag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Dettinger Schubertstraße. Das berichtet die Polizei. Gegen 11.40 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem es dort zwischen den Angehörigen zweier Familien zu Streitigkeiten und auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war. Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, beendete die Auseinandersetzung, bei der nach derzeitigem Stand fünf Personen verletzt wurden und sich ihre Blessuren vom Rettungsdienst behandeln lassen mussten.

Zudem musste ein Notarzt zur medizinischen Versorgung eines Bewohners hinzugezogen werden, der unabhängig von der Auseinandersetzung einen Krampfanfall erlitten hatte. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und geht Hinweisen nach, die auf bereits länger schwelende Streitigkeiten zwischen den beteiligten Familien, von denen eine zwischenzeitlich anderweitig untergebracht wurde, hindeuten. (pol)