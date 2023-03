Streit eskaliert: handfeste Auseinandersetzung im Reutlinger Bürgerpark

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind laut Polizei am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in den Bürgerpark an der Eberhardstraße ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 18 und 32 Jahren eskaliert. Beide gaben an, vom jeweils anderen mit einem Schlagstock angegangen worden zu sein. Ein solcher konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Der augenscheinlich leicht verletzte 32-Jährige wurde später vom Rettungsdienst vorsorglich im Krankenhaus vorgestellt. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die mögliche Beteiligung weiterer Personen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. (pol)