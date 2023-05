Streit endet in Reutlingen mit Messerstich: Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der Verlauf einer Auseinandersetzung am Dienstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, auf dem Willy-Brandt-Platz. Dort war es zwischen einem 25-Jährigen und einem Unbekannten zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Der Täter ging in der Folge flüchtig.

Der 25-Jährige wurde leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos.

Der Unbekannte soll zwischen 15 und 16 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare haben. Er hatte eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover sowie eventuell einen Bart getragen. Zudem soll er eine Umhängetasche mit sich geführt haben. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (pol)