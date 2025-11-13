Stoppstelle missachtet: Unfall in Reutlingen führt zu hohem Sachschaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 47-Jähriger am Mittwochabend an der Kreuzung Kaiserstraße / Betzenriedstraße verursacht hat. Der Mann befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem Fiat 500 die Kaiserstraße in Richtung August-Lämmle-Straße. An der Kreuzung zur Betzenriedstraße missachtete er die an der ausgeschalteten Ampel nun gültigen Verkehrszeichen und fuhr ungebremst über die Stoppstelle in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Albstraße heranfahrenden Seat Ibiza eines 21-Jährigen. Während die 20 Jahre alte Beifahrerin im Seat unverletzt blieb, erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Unfallverursacher nachfolgend ins Krankenhaus. Der Seat-Fahrer konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (pol)