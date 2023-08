Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend drei SB-Staubsaugeranlagen auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Reutlinger Straße aufgebrochen. Der Unbekannte hebelte in der Zeit von 19.40 Uhr bis 20.10 Uhr die Anlagen auf und entnahm das sich darin befindliche Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)