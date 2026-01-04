Scheibengipfeltunnel wegen Brandalarm eine Stunde lang gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/REUTLINGEN. Der Scheibengipfeltunnel zwischen Eningen und Reutlingen ist am Sonntagvormittag für etwa eine Stunde gesperrt worden. Laut Polizei war gegen 10 Uhr der automatische Brandalarm ausgelöst worden. Das bedeutet auch: Der Tunnel wird automatisch für den Verkehr gesperrt.

Polizei und Feuerwehr rückten zum Tunnel aus, um die Lage zu überprüfen. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass es kein Feuer im Tunnel gab und es sich um einen Fehlalarm handeln musste. Kurz nach 11 Uhr wurde deshalb der Tunnel wieder freigegeben.

Automatische Brandmeldeanlagen in Tunneln lösen auch dann einen Alarm aus, wenn zu viel Rauch (Abgase) oder Staub in den Tunnelröhren gemessen wird. (GEA)