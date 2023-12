Spaziergänger entdecken Einbrecher auf Gelände von Reutlinger Wertstoffhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Einbruch in einen Wertstoffhof an der L383 sind am Dienstagnachmittag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Das berichtet die Polizei. Kurz vor 16 Uhr hatten aufmerksame Spaziergänger drei Männer auf dem Gelände des Wertstoffhofs bemerkt und den Notruf gewählt. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten daraufhin aus und entdeckten neben einem beschädigten Zaun auch zwei Männer, die nach einer kurzen Flucht auf dem Gelände festgenommen werden konnten.

Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 48 Jahren wurden daraufhin zum Polizeirevier gebracht. Eine Absuche des Wertstoffhofs nach einem möglichen weiteren Verdächtigen blieb ohne Erfolg. Ein mutmaßlich von ihnen genutztes Fahrzeug, das im Bereich der Deponie abgestellt worden war, wurde sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (pol)