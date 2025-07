Sofa fängt Feuer in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am frühen Samstagabend ist es in der Ringelbachstraße zum Brand eines Sofas gekommen. Gegen 18.00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle Reutlingen ein Brandalarm ein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Sofa in einer Wohnung in Brand geraten war, welches durch die Feuerwehr Reutlingen schnell gelöscht werden konnte.

Der sich in der Wohnung befindliche Wohnungsinhaber wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Am Sofa entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)