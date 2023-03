Siebenjähriger in Reutlingen von Auto erfasst und verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagnachmittag ist es in der Schafstallstraße in Reutlingenzu einem Unfall gekommen. Ein 19 -Jähriger befuhr mit seinem VW Up die Schafstallstraße in Fahrtrichtung Pestalozzistraße, wie die Polizei mitteilte. Als er nach rechts in die Walter-Gropius-Straße abbiegen wollte, übersah er einen auf dem Gehweg entgegenkommenden sieben Jahre elter Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.