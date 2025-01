Seniorin verwechselt Brems- mit Gaspedal in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Weil eine 83-jährige Fiat-Lenkerin das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, ist es am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Katharinenstraße zu einem Unfall gekommen. Die Fahrerin bog zuvor von der Hechinger Straße in die Katharinenstraße ab und beschleunigte ihr Fahrzeug so stark, dass sie ins Schleudern geriet und gegen einen geparkten VW Golf prallte. Im weiteren Verlauf prallte die 83-Jährige gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Fiat entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden. Der Schaden an dem geparkten Fahrzeug und dem Baum beläuft sich auf ca. 1.200 Euro. (pol)