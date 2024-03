Senior nimmt Bus in Reutlingen die Vorfahrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Hirschstraße / Gartenstraße ereignet hat. Ein 73-Jähriger war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW Caddy auf der Hirschstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Gartenstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Verkehrszeichen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision mit einem auf der Gartenstraße heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus kam, dessen 62 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, den Unfall zu vermeiden.

Während im Bus derzeitigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt wurde, erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Seine 91 Jahre alte Mitfahrerin blieb soweit bislang bekannt ist unverletzt, wurde aber vorsorglich mit dem 73-Jährigen vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Caddy entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 10.000 Euro. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an dem Linienbus wird auf 5.000 Euro geschätzt. (pol)