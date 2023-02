Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Ein 83-Jähriger hat sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Pliezhausen zugezogen. Der Senior kam gegen 9.20 Uhr mit seinem Mitsubishi aus noch unbekannter Ursache von der Friedhofstraße ab und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten, einer Mauer sowie einer Mülltonne. Allein der Schaden am Pkw, der abgeschleppt werden musste, dürfte sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 5.000 Euro belaufen. (pol)