Senior auf Münsinger Parkplatz angefahren und verletzt

MÜNSINGEN. Ein Senior ist am Montagnachmittag auf einem Parkplatz in Münsingen angefahren und verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr parkte eine 26-jährige Skoda-Lenkerin auf einem Parkplatz in der Lichtensteinstraße rückwärts aus und übersah dabei offenbar einen Mann, der den Parkplatz zu Fuß überquerte. Der Senior wurde vom Skoda angefahren und kam zu Fall. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen musste er nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (pol)